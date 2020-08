Minecraft Dungeons: Creeping Winter: Zweite Erweiterung im September

Nach "Jungle Awakens" erscheint am 8. September 2020 mit "Creeping Winter" die zweite Erweiterung für Minecraft Dungeons "Der Creeping Winter DLC spendiert einen frostigen Eissturm, der jeden verschlingt, der ihm zu nahe kommt. Schnapp Dir die frischen Missionen, stelle Dich den neuen Gegnern und wärme Dich in hitzigen Kämpfen wieder auf. Und da keine gute Tat unbelohnt bleibt, findest Du auf Deiner abenteuerlichen Reise wertvolle Artefakte, Schätze, Waffen und neue Rüstungen. Halte einfach Ausschau nach frostigen Gegnern sowie rutschigem Eis und Du wirst den Weg zu neuen Reichtümern finden", schreibt Microsoft.Zusammen mit der Erweiterung wird ein kostenloses Update für das Hauptspiel erscheinen, das neue Händler und tägliche Quests umfassen wird."Rette auf Deinen Reisen gefangen genommene Händler und sie werden so dankbar sein, dass sie ihren Shop in Deinem Lager eröffnen. Der Schmied upgradet Items für Dich und mit dem Gift Wrapper tauschst und handelst Du im Multiplayer Gegenstände mit anderen Spielern. Sobald Du die Stufe der Händler steigerst, bieten sie sogar noch mehr aufregende Waren in ihrem Sortiment an. So bist Du hervorragend ausgerüstet für die täglichen Quests, die jeden Tag aufs Neue für abwechslungsreiche und spannende Herausforderungen sorgen."Darüber hinaus wird das Spiel ab dem 8. September als physische Version für PS4, Switch und Xbox One erhältlich sein. Die physische Version von Minecraft Dungeons ist die Hero Edition, die Zugang zu den beiden DLCs umfasst.Letztes aktuelles Video: VideoTest