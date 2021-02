Minecraft Dungeons: DLC "Flames of the Nether" und kostenloses Endgame-Update veröffentlicht

Mojang und Double Eleven haben am Mittwoch, 25. Februar das DLC-Paket Flames of the Nether für Minecraft Dungeons ab 22,05€ bei kaufen ) veröffentlicht. Im für 5,99 Euro erhältlichen Download-Inhalt des Action-Adventures reist der Spieler in sechs frische Missionen "ins Herz des Nether", die altbekannte Biome "auf neue Weise erkunden lassen", so der Microsoft-Store "Das Abenteuer bietet euch neue Artefakte, Waffen und Ausrüstung, wenn ihr tapfer genug seid, euch dem feurigen Zorn der gefährlichen Kreaturen des Nether zu stellen. Aber nicht alles hat es auf euch abgesehen, denn ihr erhaltet auch den neuen Babyghast als Begleiter und zwei neue Skins! Besorgt euch also das neueste DLC und stellt euch dem bisher abenteuerlichsten Inhalt von Minecraft Dungeons."Passend dazu wurde auch ein größeres kostenloses Update ausgerollt, unter anderem mit prozedural generierten "Ancient Hunt"-Missionen, auf die man im Endgame Zugriff bekommt. Diese actonreichen Ausflüge finden laut pcgamer.com im Nether sowie anderen bekannten Teilen der Oberwelt statt. Neben einer höheren Chance auf Belohnungen mit selteneren Gegenständen bieten sie demnach auch den einzigen Weg, Ausrüstung im neuen "Gilded"-Tier zu erlangen. Letztere würden nur von Ancient Mobs fallen gelassen - also von aufgemotzten Versionen früher getroffener Gegner. Weitere Details gibt es in diesem offiziellen Blog-Post Letztes aktuelles Video: VideoTest