Chivalry 2: Closed Beta auf Ende April verschoben und zwei Fraktionen vorgestellt

Die Torn Banner Studios und Publisher Tripwire haben die "Cross-Play Closed Beta" von Chivalry 2 ab 34,97€ bei vorbestellen ) verschoben. Der Testlauf für Vorbesteller soll nach aktueller Planung vom 23. April um 16:30 Uhr bis zum 26. April um 16:30 Uhr laufen. Die Beta umfasst u.a. die Karte "Belagerung von Rudhelm" (Team-Objective-Modus) und weitere Modi wie Team Deathmatch oder Free-for-All.Chivalry 2 wird am 8. Juni 2021 für PC im Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Vorbestellungen für die Day One Edition auf PC und Konsole sollen ab heute bei teilnehmenden Einzelhändlern möglich sein. Die Day One Edition bietet Zugriff auf den Waffen-Skin "Royal Zweihänder".Außerdem haben die Entwickler zwei Fraktionen aus dem Spiel vorgestellt: "Die 'Mason Order' (Rot & Schwarz) ist inspiriert von den Tugenden Stärke, Verdienst und Dominanz. Der Freimaurerorden hat keinen Respekt vor den Schwachen und versucht, jeden zu vernichten, der sich ihnen widersetzt. Die 'Agatha-Ritter' (Blau & Gold) verfügen über ein starkes Bewusstsein für Loyalität, Pflicht und Ehre. Sie glauben fest daran, dass sie die rechtmäßigen Herrscher des Landes sind."