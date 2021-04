Chivalry 2: Video: Grundlagen für die Multiplayer-Kämpfe im Mittelalter

Im Vorfeld des geschlossenen Betatests haben die Torn Banner Studios (Entwickler) und Tripwire Interactive (Publisher) ein Video veröffentlicht, in dem sie die Grundlagen für die Multiplayer-Kämpfe im Mittelalter erläutert. Angefangen von den Attacken über Combos und Konter bis hin zu den Einsatzmöglichkeiten von Katapulten. Die "Cross-Play Closed Beta" für Vorbesteller soll nach aktueller Planung vom 23. April um 16:30 Uhr bis zum 26. April um 16:30 Uhr laufen. Die Beta umfasst u.a. die Karte "Belagerung von Rudhelm" (Team-Objective-Modus) und weitere Modi wie Team Deathmatch oder Free-for-All. ab 34,99€ bei vorbestellen ) wird am 8. Juni 2021 für PC im Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Vorbestellungen für die Day One Edition auf PC und Konsole sollen ab heute bei teilnehmenden Einzelhändlern möglich sein. Die Day One Edition bietet Zugriff auf den Waffen-Skin "Royal Zweihänder".Letztes aktuelles Video: Closed Beta Combat Guide