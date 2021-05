Chivalry 2: Multiplayer-Mittelalter-Gemetzel: Offener Betatest auf PC und Konsolen gestartet

"Cross-Play über alle Plattformen hinweg: Cross-Play überwindet die Grenzen zwischen PC und Konsole und ermöglicht es Spielern, sich gemeinsam auf dem Schlachtfeld zu messen, unabhängig von der Plattform.

Das Massaker von Coxwell (Team-Objective-Karte): Der Mason-Orden will an dem friedlichen Dorf Coxwell ein brutales Exempel statuieren, nachdem es seine Unterstützung für Argon II erklärt hat. Spieler brennen das Dorf nieder, durchbrechen das Tor, stehen das Gold und töten die Soldaten.

Die Schlacht von Darkforest (Team-Objective-Karte): Agathianische Truppen liegen auf der Lauer, bereit, die Mason-Armee in einen Hinterhalt zu locken, die losmarschiert, um den Herzog von Fogbern Keep zu töten. Spieler zerstören die Barrikade, drängen den Konvoi zurück, erobern und halten das Torhaus, und töten den Herzog.

Die Belagerung von Rudhelm (Team-Objective-Karte): Nach wochenlanger Belagerung beginnen die Agatha-Truppen einen letzten Angriff auf eine Festung der Freimaurer, die vom Erben der Freimaurer verteidigt wird. Spieler schieben die Belagerungstürme ein, erobern und halten das Torhaus, verbrennen die Zelte, schieben die Belagerungsrampen ein, erobern und halten den Innenhof und schalten den Erben aus, um den Sieg zu erringen.

Die Schlacht von Wardenglade (Team-Deathmatch/FFA-Karte): Die Armeen des Mason-Ordens und der Agatha-Ritter treffen in einem gleichwertigen offenen Schlachtfeld aufeinander.

Turniergelände (Team-Deathmatch/FFA-Karte): Elitekrieger des Mason-Ordens und der Agatha-Ritter kämpfen um die Vorherrschaft und die Bewunderung der Zuschauer.

Free-for-All (Neuer Spielmodus): In diesem chaotischen Free-for-All-Gemetzel, das zum ersten Mal in der Cross-Play-Open-Beta auftritt, treten Spieler gegen alle anderen an.

Vollständige Anpassungsmöglichkeiten (Neu in der Open Beta): Spieler können ihr Aussehen im Spiel anpassen und eine Vielzahl von kosmetischen Optionen freischalten, während Sie Erfahrung mit jeder der vier Basisklassen und 12 Unterklassen des Spiels sammeln.

Duell-Server (Neu in der Open Beta): Nur für PC verfügbar, Spieler können spezielle Server betreten, die für Spieler eingerichtet wurden, die ihre Fähigkeiten im 1-gegen-1-Duell mit anderen Spielern verbessern wollen. Die Teilnehmer werden gebeten, sich an das Ehrensystem zu halten und Spieler zu respektieren, die sich auf 1-gegen-1-Duelle konzentrieren wollen.

64/40-Spieler-Server-Optionen (Neu in der Open Beta): Erleben Sie das Chaos epischer mittelalterlicher Schlachtfelder, stürmen Sie an die Frontlinien der Schlacht und erleben Sie echte Massenschlachten mit bis zu 64 Spielern, die die Intensität und den Umfang von "Die Schlacht der Bastarde" aus Game of Thrones einfangen sollen. Für Spieler, die an strategischeren Schlachten interessiert sind, die mehr Kommunikation und Teamwork erfordern, wird es auch die Möglichkeit geben, 40-Spieler-Servern für den Team Objective-Modus beizutreten.

Gleiche Plattform-Partys (Neu in der Open Beta): Spieler können sich jetzt gruppieren und eine Gruppe auf der gleichen Plattform bilden, bevor sie einem Cross-Play-Match beitreten."

Heute um 17 Uhr beginnt der offene Betatest von Chivalry 2 ab 34,99€ bei vorbestellen ) auf PC über den Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S - inkl. Cross-Play. Die Open Beta läuft bis zum 1. Juni um 17:00 Uhr. PlayStation-Nutzer können kostenlos auf die Open Beta zugreifen, ohne dass ein PlayStation-Plus-Abonnement erforderlich ist. Xbox-Nutzer benötigen ein Xbox Live Gold-Abonnement, um die Open Beta zu spielen.Features der Open-Beta:Deep Silver: "Zur Feier des Chivalry-2-Cross-Play-Open-Beta-Starts geben Publisher Tripwire Presents und Entwickler Torn Banner Studios außerdem die Veröffentlichung des offiziellen Soundtracks von Chivalry 2 auf Spotify, YouTube, Apple Music und weiteren Plattformen bekannt. Jetzt können Spieler das ultimative Mittelalter-Schlachtfeld erleben, während sie den ultimativen Mittelalter-Soundtrack hören! Tripwire Presents und Torn Banner Studios sind ihrer Praxis treu geblieben, Komponisten und unabhängige Kreativschaffende zu unterstützen. Daher haben sie ein weniger traditionelles Vertriebsmodell vereinbart, das dem Komponisten des offiziellen Soundtracks von Chivalry 2, J.D. Spears (The Daily Show, Pursuit of Happiness, American Pickers), 100 Prozent der direkten Verkaufserlöse zusichert, während man die Rechte behält, die Musik in aktuellen und zukünftigen Spielinhalten sowie im Marketing zu verwenden. Dieser investierende, kollaborative Ansatz in der Zusammenarbeit mit Künstlern aller Medien ist einzigartig: Er spiegelt die treibende Philosophie hinter ihrem Engagement wider, Künstler die auf Vertragsbasis arbeiten und normalerweise Teil der 'Gig-Economy' sind, durch eine stärkere Beteiligung an den von ihnen übernommenen Projekten zu unterstützen." Chivalry 2 wird am 8. Juni 2021 für PC im Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Open Beta AnnounceDev Diary