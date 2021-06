Chivalry 2: Post-Launch-Pläne vorgestellt

Im Rahmen der E3 haben Torn Banner Studios und Deep Silver die Post-Launch-Pläne vorgestellt, die man hinsichtlich weiterer Inhalte für das jüngst veröffentlichte Chivalry 2 ( ab 34,99€ bei vorbestellen ) verfolgt. Dazu gehört z.B. die neue Team-Objective-Karte Galencourt, die nicht nur mit mittelalterlicher Architektur, sondern auch zerstörbaren Schiffen punkten soll. Zudem sind neue Waffen geplant und ein zusätzlicher Kampfstil, bei dem man auf dem Rücken von Pferden Platz nehmen und reitend in das Mehrspieler-Gemetzel ziehen darf."Chivalry 2 ist zum Start ein Fundament. Es ist absichtlich so aufgebaut, dass es erweitert werden kann", meint Steve Piggott, CEO und Creative Director der Torn Banner Studios. "Post-Launch-Inhalte sind etwas, an dem wir noch lange Zeit arbeiten werden. Das Spiel wird sich mindestens verdoppeln, und das kostenlos."Mehr dazu in dem Entwicklertagebuch, in dem über die Pläne für weitere Inhalte gesprochen wurde:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer