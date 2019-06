Songs of Conquest: Runden-Strategie à la Heroes of Might & Magic angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Songs of Conquest (PC) Screenshot - Songs of Conquest (PC) Screenshot - Songs of Conquest (PC) Screenshot - Songs of Conquest (PC) Screenshot - Songs of Conquest (PC) Screenshot - Songs of Conquest (PC) Screenshot - Songs of Conquest (PC)

Bei der PC Gaming Show 2019 ist Songs of Conquest für PC und Mac angekündigt worden. Das von Heroes of Might & Magic inspirierte Runden-Strategiespiel entsteht bei Lava Potion und soll Ende 2020 erscheinen. Coffee Stain fungiert als Publisher.In Songs of Conquest baut man ein eigenes Königreich auf, rekrutiert Armeen und steuert "Wielders" genannte Magier. Man wird nach Beute suchen, Monster bekämpfen, Baureihenfolgen und Strategien optimieren, um die Gegner besiegen zu können. Die Kämpfe sollen eine zentrale Rolle spielen. Die Armeen werden vom "Wielder" auf die separaten Schlachtfeld geführt. Die "Wielder" können dort wiederum Magie einsetzen. Die Entwickler bezeichnen es als "Classic Adventure Strategy".Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer PC Gaming Show