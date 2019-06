Cris Tales: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig in einem klassischen Rollenspiel - 4Players.de

"Eine Liebeserklärung an klassische JRPGs - Das Spiel wurde von zeitlosen JRPGs wie Chrono Trigger, Final Fantasy VI oder Valkyrie Profile und modernen Klassikern wie Bravely Default oder Persona 5 inspiriert. Finde und verpflichte einzigartige Mitstreiter, fordere unzählige Feinde heraus und bahne dir deinen Weg durch eine riesige Welt.

Erlebe die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gleichzeitig - Wirf einen Blick in die Vergangenheit und lerne aus den Geschehnissen, handle in der Gegenwart und beeinflusse die dynamischen Konsequenzen, die deine Entscheidungen in der Zukunft auf die Welt haben.

Meistere strategische, rundenbasierte Kämpfe - Schicke deine Feinde in die Vergangenheit oder in die Zukunft, nutze optimierte Gruppenfertigkeiten durch synchronisierte Angriffe und meistere das perfekte Timing in Angriff und Abwehr, damit deine Gruppe im Kampf über sich hinauswächst.

Lerne eine faszinierende Story und schillernde Charaktere kennen - Der Plan der Kaiserin, die Welt zu zerstören, ist ebenso vielschichtig wie ausgeklügelt. Gehe klug vor und verpflichte mächtige Verbündete aus allen Teilen der Welt, um ihren komplexen Intrigen auf die Schliche zu kommen, ihre Pläne zu durchkreuzen und das wahre Ende dieser begeisternden Story zu erleben.

Erkunde eine herrliche Spielwelt - Steige in ein Luftschiff oder in ein Boot und lass dich von der wunderschönen, handgezeichneten 2D-Märchenwelt verzaubern. Lerne alle einzigartigen Schauplätze kennen und präge ihre Zukunft, vom pompösen Königreich Crystallis bis hin zum heruntergekommenen Vinez."

Screenshot - Cris Tales (PC) Screenshot - Cris Tales (PC) Screenshot - Cris Tales (PC) Screenshot - Cris Tales (PC) Screenshot - Cris Tales (PC) Screenshot - Cris Tales (PC)

Im Zuge der PC Gaming Show 2019 ist Cris Tales von Dreams Uncorporated, SYCK und Indie-Publisher Modus Games vorgestellt worden. "In dieser (...) Indie-Liebeserklärung an klassische JRPGs kannst du die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gleichzeitig erleben", schreiben die Entwickler.In dem Rollenspiel versucht die Protagonistin das Regime der Empress zu stürzen und den Kataklysmus zu verhindern. Dabei führt sie ihre Reise durch vergangene, gegenwärtige und zukünftige Versionen ihrer Welt. Cris Tales' Kampfsystem verlangt nach kalkulierter Strategie, um die Heldin Crisbell und ihre Gefährten heil durch die rundenbasierten Kämpfe zu leiten. Die Zeit-Magie-Mechanik in Cris Tales hat direkten Einfluss auf den Zeitfluss der Gegner. Attribute und Vorteile ändern sich entsprechend der Positionierung der Bösewichte in verschiedenen Zeiten."Crisbells Reise führt sie durch eine fantastische und detaillierte Welt. Sie lernt dort nicht nur Verbündete kennen, sondern erlebt alle möglichen atemberaubenden Augenblicke in den fünf verschiedenen Regionen, zum Beispiel im glänzenden Königreich Crystallis, aber auch in den heruntergekommenen Slums von Saint Clarity. Die Handlungen der bunten Truppe hinterlassen einen bleibenden Fußabdruck durch die Zeiten hindurch, ob inner- oder außerhalb des Kampfes. Der Spieler erlebt die Folgen seiner Entscheidungen, welche auf viele verschiedene Enden der Story hinauslaufen können. Er kämpft sich in traditionellen Animationen durch das visuell dynamische Land, das eine Heldin dringend nötig hat", heißt es weiter.Cris Tales erscheint 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One. Bis zum 24. Juni wird eine Demo auf Steam angeboten.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer PC Gaming ShowFeatures (laut Hersteller):