Cris Tales: Demo dauerhaft verfügbar; Entwickler über Demo-Feedback - 4Players.de

Modus Games (Publisher) hat zusammen mit den Entwicklern Dreams Uncorporated und SYCK ein neues Video zu Cris Tales veröffentlicht. Das Video ist die Antwort auf das Feedback der Spieler zur Steam-Demo . Die ehemals zeitlich begrenzt verfügbare Demo steht nun dauerhaft zur Verfügung. Zudem findet am 30. Juli um 20:00 Uhr eine einstündige Fragestunde statt (Reddit-AMA unter r/pcgaming ). Das AMA wird ab 21:00 Uhr auf dem Discord-Channel von Modus Games fortgeführt.In dem Rollenspiel versucht die Protagonistin das Regime der Empress zu stürzen und den Kataklysmus zu verhindern. Dabei führt sie ihre Reise durch vergangene, gegenwärtige und zukünftige Versionen ihrer Welt. Cris Tales' Kampfsystem verlangt nach kalkulierter Strategie, um die Heldin Crisbell und ihre Gefährten heil durch die rundenbasierten Kämpfe zu leiten. Die Zeit-Magie-Mechanik in Cris Tales hat direkten Einfluss auf den Zeitfluss der Gegner. Attribute und Vorteile ändern sich entsprechend der Positionierung der Bösewichte in verschiedenen Zeiten."Crisbells Reise führt sie durch eine fantastische und detaillierte Welt. Sie lernt dort nicht nur Verbündete kennen, sondern erlebt alle möglichen atemberaubenden Augenblicke in den fünf verschiedenen Regionen, zum Beispiel im glänzenden Königreich Crystallis, aber auch in den heruntergekommenen Slums von Saint Clarity. Die Handlungen der bunten Truppe hinterlassen einen bleibenden Fußabdruck durch die Zeiten hindurch, ob inner- oder außerhalb des Kampfes. Der Spieler erlebt die Folgen seiner Entscheidungen, welche auf viele verschiedene Enden der Story hinauslaufen können. Er kämpft sich in traditionellen Animationen durch das visuell dynamische Land, das eine Heldin dringend nötig hat", heißt es weiter.Cris Tales erscheint 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer PC Gaming Show