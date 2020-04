Cris Tales: Spielszenen-Video aus dem Rollenspiel mit zeitübergreifenden Kämpfen und Umgebungen

Ein über 20 Minuten langes Spielszenen-Video aus Cris Tales ist von Indie-Publisher Modus Games veröffentlicht worden. Zu sehen ist, wie die Hauptfigur Crisbell im geschäftigen Hafen von St. Clarity einem mysteriösen Verschwinden auf den Grund geht. Indem sie die Nachbarschaft befragt und ihre Fähigkeit/Kraft nutzt, um die Vergangenheit zu besuchen, entdeckt Crisbell eine Spur, die sie zu einer Reihe an Kämpfen und einer düsteren Erkenntnis führt. Das Rollenspiel, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einem Bildschirm miteinander kollidieren, wird im Laufe des Jahres für PC, PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One erscheinen. Zur Vorschau : Eine der großen Überraschungen auf der gamescom 2019 war Cris Tales von Dreams Uncorporated, SYCK und Modus Games. In dem handgezeichneten Rollenspiel japanischer Bauart kann man die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gleichzeitig erleben - sowohl bei der Erkundung der Spielwelt als auch in den rundenbasierten Kämpfen.