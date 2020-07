Cris Tales: Demo für PS4, Switch und Xbox One im Anmarsch

Modus Games wird im Laufe des heutigen Tages eine Demo von Cris Tales auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Die Switch-Demo soll am morgigen Dienstag via eShop folgen. Laut Publisher war die Demo von Cris Tales eine der beliebtesten Demos während des Steam Summer Games Festivals. Somit können auch Konsolenspieler einen Blick auf das Rollenspiel werfen, in dem man gleichzeitig Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wahrnehmen und manipulieren kann. Ein weiterer Bestandteil der Demo ist der Colosseum-Modus, in dem man gemeinsam mit Mitstreiter Wilhelm gegen acht Gegnerwellen antreten und sich danach einem Mini-Boss stellen kannLetztes aktuelles Video: Console Demo Announcement Trailer"Der Launch der Demo auf Konsole fällt auf den kolumbianischen Unabhängigkeitstag und ehrt dadurch ein Land, von dem Cris Tales nicht nur stark beeinflusst ist, sondern in dem es auch von Dreams Uncorporated und SYCK entwickelt wird. Die Spieler können diese Inspiration in der Architektur, der Kultur und sogar im Charakterdesign hautnah nachvollziehen. Die Entwickler verarbeiten in dieser 'einheimischen Fantasy' ihre persönliche Verbindung zu Kolumbien und teilen sie durch das Spiel mit der Welt", schreiben die Entwickler. Weitere Details zu den kolumbianischen Einflüssen findet ihr hier Die Vollversion erscheint am 17. November 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One. In der Preview von der gamescom 2019 hatte das Rollenspiel einen "sehr guten" Ersteindruck hinterlassen ( zur Vorschau ).