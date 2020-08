Cris Tales: Kampf gegen die Tyrannei und Umsetzungen für Next-Gen-Konsolen

Modus Games hat bestätigt, dass Cris Tales auch für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen wird und zugleich einen weiteren Trailer veröffentlicht, der die Motive der Protagonistin Crisbell zeigt - schließlich kämpft sie in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft gegen die Tyrannei."Cris Tales ist ein von den Klassikern des Genres inspiriertes RPG, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemeinsam auf einem Bildschirm abgebildet sind. Die Spieler können Crisbells faszinierende Fähigkeit zwischen den Epochen hin- und her zu schlüpfen nutzen, um den Bewohnern des Königreichs Crystallis zu helfen und Feinde an bestimmte Punkte in der Zeit zu versetzen, an denen Crisbell Vorteile im Kampf hat."Letztes aktuelles Video: gamescom 2020 TrailerDie Vollversion erscheint am 17. November 2020 für PC, PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One (Preis: 39,99 Euro). PS5 und Xbox Series X werden später versorgt. Eine Demo kann jetzt auf Steam, GOG, im Xbox Store, dem PlayStation Store und im Nintendo eShop heruntergeladen werden. In der Preview von der gamescom 2019 hatte das Rollenspiel einen "sehr guten" Ersteindruck hinterlassen ( zur Vorschau ).