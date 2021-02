Cris Tales: Die Zeitreise soll im Juli 2021 beginnen

Modus Games hat einen Release-Zeitraum für Cris Tales ab 38,97€ bei vorbestellen ) angekündigt. Das Japan-Rollenspiel erscheint im Juli 2021 für PC (Epic Games Store, GOG.com. Steam), PS4, PS5, Stadia, Switch, Xbox One und Xbox Series X|S zum Preis von 39,99 Euro. Einen genauen Releasetermin wollte Publisher wohl lieber nicht nennen. Außerdem ist ein Überblick-Trailer veröffentlicht worden (siehe unten), der einige der Schauplätze zeigt, die Crisbell und ihre Freunde auf ihrer Zeitreise erkunden werden."Cris Tales ist ein von den Klassikern des Genres inspiriertes RPG, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemeinsam auf einem Bildschirm abgebildet sind. Die Spieler können Crisbells faszinierende Fähigkeit, zwischen den Epochen hin- und her zu schlüpfen nutzen, um den Bewohnern des Königreichs Crystallis zu helfen und Überraschungsangriffe auf Feinde zu starten. Damit Crisbell ihre magische Welt vor der bösen Gefahr beschützen kann, muss sie ihre Kräfte nutzen um die verschiedenen Zeitebenen zu formen und wertvolle Verbündete um sich versammeln, die ihr bei der Aufgabe zur Seite stehen", schreibt der Entwickler.Eine Demo kann im Xbox Store, PlayStation Store, Nintendo eShop, auf Steam oder GOG.com heruntergeladen werden.Letztes aktuelles Video: ÜberblickTrailer