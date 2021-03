Cris Tales: Die Charaktere aus dem Zeitreise-Rollenspiel im Trailer

Die Charaktere aus Cris Tales ab 37,99€ bei vorbestellen ) werden im folgenden Trailer von Modus Games näher vorgestellt. Zu Beginn ist Crisbell zu sehen, die neu erwachte Zeit-Magierin, die gerade anfängt zu lernen, wie sie ihre Kräfte einsetzt. Danach rücken ihre Gefährten Willhelm (die Stimme der Vernunft), Christopher, Zas und der Faustkampf-Roboter JKR-721 ins Rampenlicht - sowie Matias, der sprechende Frosch.Modus Games: "Außerdem wurde heute in einem Blog-Beitrag von Modus Games die große Sprecherriege bekannt gegeben, die Crisbells Reise zum Leben erwecken wird. Unter anderem leiht Industrie-Veteran Kira Buckland Crisbell ihr Stimme. Sie vertonte zuvor die Hauptdarstellerin 2B aus NieR: Automata. Cristopher wird vom Schauspieler Zeno Robinson gesprochen, bekannt durch Goh in Pokémon Journeys: The Series. Die vollständige Liste der angekündigten Synchronsprecher gibt es auf dem offiziellen Blog ."Letztes aktuelles Video: CharakterTrailerDas Japan-Rollenspiel erscheint im Juli 2021 für PC (Epic Games Store, GOG.com. Steam), PS4, PS5, Stadia, Switch, Xbox One und Xbox Series X|S zum Preis von 39,99 Euro. Einen genauen Releasetermin wollte der Publisher wohl lieber nicht nennen ( zur Vorschau ). Im Xbox Store, PlayStation Store und Nintendo eShop sowie auf PC (Steam oder GOG) kann eine Demo runtergeladen werden."Cris Tales ist ein JRPG, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einem Bildschirm zusammengeführt werden. Die Spieler können Crisbells erstaunliche Fähigkeit nutzen, zwischen den Zeitepochen zu springen, um sowohl Bürgern in den Königreichen von Crystallis zu helfen als auch Überraschungsangriffe auf Feinde durchzuführen. Wenn Crisbell ihre magische Welt vor dem Bösen retten will, muss sie ihre Macht nutzen, um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu formen, während sie Verbündete sammelt, die ihr bei ihrer Mission helfen."