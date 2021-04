Cris Tales: Die JRPG-Zeitmanipulation beginnt am 20. Juli

Modus Games hat den Veröffentlichungstermin von Cris Tales ab 37,99€ bei vorbestellen ) während der Nintendo-Indie-Präsentation verraten. Das Rollenspiel wird am 20. Juli 2021 für PC (Steam, Epic Games Store und GOG.com), PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S und Stadia erscheinen. Zum Release wird das Spiel für 39,99 Euro erhältlich sein. Die Versionen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X und Switch werden auch als Retail-Box im Einzelhandel erscheinen.Im Xbox Store, PlayStation Store und Nintendo eShop sowie auf PC (Steam oder GOG) kann eine Demo runtergeladen werden. 2019 hatten wir auch eine Vorschau veröffentlicht."Cris Tales ist ein JRPG, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einem Bildschirm zusammengeführt werden. Die Spieler können Crisbells erstaunliche Fähigkeit nutzen, zwischen den Zeitepochen zu springen, um sowohl Bürgern in den Königreichen von Crystallis zu helfen als auch Überraschungsangriffe auf Feinde durchzuführen. Wenn Crisbell ihre magische Welt vor dem Bösen retten will, muss sie ihre Macht nutzen, um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu formen, während sie Verbündete sammelt, die ihr bei ihrer Mission helfen."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer