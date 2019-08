Conan Chop Chop: Auf Anfang 2020 verschoben, um Online-Multiplayer zu realisieren - 4Players.de

Funcom hat die Veröffentlichung von Conan Chop Chop für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One auf das 1. Quartal 2020 (Januar bis März 2020) verschoben. Ursprünglich war der 3. September 2019 angedacht. Die Verschiebung soll dafür sorgen, dass das Spiel "größer und besser" ausfällt. Außerdem soll ein Online-Multiplayer-Modus eingebaut werden. Bisher war ausschließlich ein lokaler Couch-Co-op-Modus für bis zu vier Spieler geplant."Funcom und die australischen Entwickler von Mighty Kingdom sind überzeugt, dass es sich um das realistischste Strichmännchen-Spiel handelt, in dem Conan der Barbar je auftrat", heißt es. "Es war eine immense Herausforderung, die Entwicklung geheim zu halten. Das Feedback der Fans auf unseren Trailer am 1. April war unglaublich und erstaunlich einheitlich - dementsprechend juckte es uns seitdem in den Fingern, die freudigen Neuigkeiten zu verbreiten. Lasst euch aber nicht vom humoristischen und skurrilen Look täuschen: Es fließt eine Menge harter Arbeit in das Spiel, das Endresultat dürfte Fans von Roguelike- und/oder Hack-and-Slash-Titeln gleichermaßen fesseln", so Rui Casais, CEO von Funcom.""Eure Aufgabe ist es, die Pläne des bösen Zauberers Thoth-Amon zu durchkreuzen, bevor er den noch böseren Zauberer Xaltotun wiederbelebt. Sollte ihm dies gelingen, wird er die Welt in ein unendlich währendes Zeitalter der Dunkelheit und Sklaverei stürzen. Nur ihr könnt ihn stoppen, doch dafür benötigt ihr all eure Gerissenheit, all eure Arglist. Ihr müsst euren Mut und eure Schwertkünste heraufbeschwören. Gehet hin ... und Choppt!"Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer PC Gaming Show