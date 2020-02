Conan Chop Chop: Releasetermin des ehemaligen Aprilscherzes verschoben

Die Veröffentlichung von Conan Chop Chop für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One ist auf das 2. Quartal 2020 (April bis Juni 2020) verschoben worden. Ursprünglich war der 25. Februar angedacht."Wir sind auf der Zielgeraden. Die zusätzliche Zeit soll sicherstellen, dass das Spiel für den Online-Mehrspielermodus optimiert ist und uns die Chance geben, hier und da noch etwas Feinschliff vorzunehmen. Es geht im Grunde genommen nur darum, dem Spiel den letzten Hieb/Schliff [Chop] zu verpassen", sagte Philip Mayes, CEO von Mighty Kingdom. Das Spiel, das einst ein Aprilscherz war, ist schon einmal verschoben werden, um einen Online-Multiplayer-Modus einzubauen. Vorher war ausschließlich ein lokaler Couch-Co-op-Modus für bis zu vier Spieler geplant."Eure Aufgabe ist es, die Pläne des bösen Zauberers Thoth-Amon zu durchkreuzen, bevor er den noch böseren Zauberer Xaltotun wiederbelebt. Sollte ihm dies gelingen, wird er die Welt in ein unendlich währendes Zeitalter der Dunkelheit und Sklaverei stürzen. Nur ihr könnt ihn stoppen, doch dafür benötigt ihr all eure Gerissenheit, all eure Arglist. Ihr müsst euren Mut und eure Schwertkünste heraufbeschwören. Gehet hin ... und Choppt!"Letztes aktuelles Video: Release-Date-Trailer