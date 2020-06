Conan Chop Chop: Termin auf irgendwann 2020 verschoben

Quick update for all fans of Conan Chop Chop!



Our release date has moved to allow for further development. The game is still due to release in 2020.



Please keep your eyes on our official channels for more info as we will announce an exact date at a later point in time :) pic.twitter.com/iFhNmcl5ut



— ConanChopChop (@ConanChopChop) June 26, 2020

Funcom hat die Veröffentlichung von Conan Chop Chop erneut verschoben worden. Der ehemalige Aprilscherz sollte zunächst am 25. Februar erscheinen und wurde dann auf das zweite Quartal 2020 verschoben, das bis Ende Juni dauert. Mittlerweile bleibt der Publisher nur allgemein und spricht von einem Release im Laufe des Jahres für PC, PS4, Switch und Xbox One. Konkrete Angaben für die Termin-Verlegung wurden nicht gemacht."Eure Aufgabe ist es, die Pläne des bösen Zauberers Thoth-Amon zu durchkreuzen, bevor er den noch böseren Zauberer Xaltotun wiederbelebt. Sollte ihm dies gelingen, wird er die Welt in ein unendlich währendes Zeitalter der Dunkelheit und Sklaverei stürzen. Nur ihr könnt ihn stoppen, doch dafür benötigt ihr all eure Gerissenheit, all eure Arglist. Ihr müsst euren Mut und eure Schwertkünste heraufbeschwören. Gehet hin ... und Choppt!"