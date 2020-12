Conan Chop Chop: Termin der Roguelite-Action erneut verschoben

Es scheint fast schon ein Running Gag, aber Funcom und Mighty Kingdom haben die Veröffentlichung von Conan Chop Chop auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch abermals verschoben. Dieses Mal auf Anfang 2021. Ursprünglich hätte das einst als Aprilscherz verstandene Roguelite-Gemetzel im Conan-Universum im September 2019 erscheinen sollen, bevor Verschiebung auf Verschiebung folgte. Dieses Mal meinen es die Macher aber angeblich "wirklich ernst". Dazu Funcoms Chief Creative Officer Joel Bylos: "Mit einer Veröffentlichung in diesem Jahr hätte es nur halb so viele süße Schweinchen im Spiel gegeben. Und man kann kein Conan-Spiel ohne sie veröffentlichen. Außerdem ist der einzige Crunch, den wir für unser Conan-Spiel haben möchten, der von den Knochen unter unseren Sandalen."Weiter heißt es vom Hersteller: "Nach dem Wiederaufleben von niedlichen Online-Koop-Spielen hat sich der Umfang von Conan Chop Chop erhöht. Das Hack 'n' Slash, das sowohl Couch-Koop als auch Online-Koop auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch unterstützt, wurde um mehr Zufallsereignisse, neue Fallen und bösartige Minibosse erweitert, die in der Welt von Conan dem Kimmerier-Barbaren existieren. Während zuerst nur mickrige 14 Billionen Item-Kombinationen möglich waren, ist die Anzahl nun zu hoch, als dass das menschliche Gehirn sie begreifen könnte - was unendlichen Wiederspielwert in der wunderschönen, prozedural generierten Welt garantiert."Letztes aktuelles Video: ReleaseDateTrailer