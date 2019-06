Rainbow Six Quarantine: Kooperativer Taktik-Shooter für Dreierteams auf PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Ubisoft hat den kooperativen Shooter Rainbow Six Quarantine für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. In dem Taktik-Shooter kämpfen drei Spieler als Operator gegen eine außerirdische Bedrohung (Parasit), die menschliche Wirte und deren Umgebung infiziert."Unser Zielt war es ein radikal neu gestaltetes Koop-Erlebnis zu erschaffen, das auf den Fundamenten eines der besten Shooter dieser Generation basiert. Was Siege für das PVP-Shooter-Genre ist, soll Quarantine für das Koop-Segment werden", sagt Bio Jade Adam-Granger, Lead Game Designer.Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Es hat den Anschein, dass Operation Outbreak in Rainbow Six Siege der Testballon für dieses Projekt war.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Teaser