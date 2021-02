Rainbow Six Quarantine: Hinweise auf eine mögliche Umbenennung in Rainbow Six Parasite fraglich

Aktualisierung vom 16. Februar 2021, 14:19 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 16. Februar 2021, 07:58 Uhr:

Nach den Umbenennungsspekulationen von Rainbow Six Quarantine (siehe unten) hatten die Kollegen von PCGamesN bei Ubisoft nachgefragt und so in Erfahrung gebracht, dass Rainbow Six Parasite lediglich ein Platzhalter für interne Tests gewesen sei, die man kürzlich durchgeführt habe und aus denen besagtes Material an die Öffentlichkeit gelangt sei. Eine Umbenennung sei zwar tatsächlich beschlossen worden, aber den offiziellen Titel (der theoretisch trotzdem Rainbow Six Parasite lauten könnte) wolle man erst später mit weiteren Details zum Spiel bekanntgeben.Seit der Ankündigung auf der E3 2019 ist Ubisofts kooperativer Taktik-Shooter Rainbow Six Quarantine weitestgehend abgetaucht. Im letzten Geschäftsbericht wurde lediglich eine Veröffentlichung zusammen mit Far Cry 6 im nächsten Geschäftsjahr (April 2021 bis März 2022) in Aussicht gestellt (wir berichteten ). In einer anschließendne Telefonkonferenz habe Ubisofts Finanzchef Frédérick Duguet das Zeitfenster laut VGC noch weiter eingegrenzt und zu Protokoll gegeben, dass derzeit eine Veröffentlichung beider Titel vor dem 30. September 2021 geplant sei.Außerdem sei während der Konferenz gefragt worden, ob man angesichts der Corona-Pandemie keine Bedenken bezüglich des Titels habe, worauf Geschäftsführer Yves Guillemot entgegnet habe, dass man die Namensgebung evaluieren werde, so VGC. Laut eines Berichts von MP1ST könnte diese Überlegung inzwischen bereits Früchte getragen haben, denn in einer Patch-Datei des PlayStation Networks sei man auf Dash-, Boot- und Save-Icons der PS4-Fassung gestoßen, die eindeutig auf eine Umbenennung in Rainbow Six Parasite hinweisen (siehe auch die Grafik über dieser News). Ubisoft hat die Namensänderung bisher allerdings nicht bestätigt.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Teaser