Rainbow Six Extraction: Kooperativer Taktik-Shooter kurz und knapp enthüllt

Ubisoft hat die Entwicklung von Rainbow Six Extraction offiziell bestätigt - bisher war vielfach über "Rainbow Six Parasite" oder "Rainbow Six Quarantine" als mögliche Titel spekuliert worden. Der nächste Teil der Rainbow-Six-Reihe soll am 12. Juni um 21:00 Uhr im Zuge von Ubisoft Forward vollständig enthüllt werden. Neben einem Teaser-Video haben die Entwickler noch kurz zusammengefasst, worum es in Rainbow Six Extraction gehen wird. Demnach treten in dem kooperativen Taktik-Shooter mehrere Operator gemeinsam gegen einen außerirdischen Gegner (Parasit) an, der sich weiterentwickeln soll.Patrik Methé (Creative Director): "Wir haben das solide Fundament von Rainbow Six Siege auf einen modernen, taktischen Koop-Shooter übertragen, in dem ihr gegen sich weiterentwickelnde Aliens kämpft. Es warten verschiedene Herausforderungen auf euch, aber vergesst nicht euer wichtigstes Ziel: Stellt sicher, dass niemand zurückbleibt. Ihr und euer Trupp entscheidet, wann ihr den Vorstoß wagt oder lieber evakuiert."