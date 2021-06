Rainbow Six Extraction: Der Kampf gegen Parasiten startet im September

Rainbow Six Extraction erscheint am 16. September für PC, PS4 und Xbox One. Das hat Ubisoft im Rahmen seiner Präsentation bei Ubisoft Forward verraten. In dem Taktik-Shooter verschlägt es die Operator in ein Alien-Szenario, in dem sich ein Parasit kontinuierlich ausbreitet und das Squad mit einer Reihe von mutierten Kreaturen konfrontiert wird.Darüber hinaus hat Ubisoft bestätigt, dass der Ableger ein plattformübergreifendes Spielen unterstützen wird. Zudem können sich sowohl Spieler von Extraction als auch von Siege auf diverse Bonusinhalte freuen.Letztes aktuelles Video: Dev Team Enthüllung