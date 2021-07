Rainbow Six Extraction: Zum Start mit Cross-Progression und Cross-Play

Wenn Rainbow Six Extraction ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) am 16. September 2021 erscheint, wird es umgehend eine Unterstützung für plattformübergreifendes Spielen und einen plattformübergreifenden Fortschritt in dem Koop-Shooter geben. Das hat Ubisoft im Rahmen eines neuen Videos verkündet. Dort heißt es außerdem, dass es für Spieler von Rainbow Six Siege ein zusätzliches Outfit gibt, wenn sie sich zum ersten Mal den Herausforderungen in Extraction stellen.Wer beide Titel spielt, kann sich zudem über weitere Bonusinhalte freuen, die laut Ubisoft einen Gegenwert von etwa 40 Dollar besitzen. Dazu gehört z.B. auch die permanente Freischaltung aller 18 Operators in Rainbow Six Siege.Der reine Koop-Ableger Extraction, der auf ähnliche Mechaniken wie der Taktik-Shooter setzt und mit einem Team aus bis zu drei Leuten gespielt werden kann, erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Stadia.Welchen Eindruck der gemeinsame Kampf gegen einen gefährlichen Parasiten hinterlassen hat, erfahrt ihr in der Vorschau Letztes aktuelles Video: Cross-Play Siege Bonuses More