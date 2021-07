Rainbow Six Extraction: Koop-Shooter auf Januar 2022 verschoben

Ubisoft hat die Veröffentlichung von Rainbow Six Extraction ab 69,98€ bei vorbestellen ) auf Januar 2022 verschoben . Bisher sollte der Koop-Shooter am 16. September 2021 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Die Entwickler wollen die zusätzliche Zeit nutzen, um das kooperative Spielerlebnis zu verbessern und "ihre Vision" ganz allgemein besser umzusetzen.In dem Taktik-Shooter verschlägt es die Operator in ein Alien-Szenario, in dem sich ein Parasit kontinuierlich ausbreitet und das Squad mit einer Reihe von mutierten Kreaturen konfrontiert wird. Zur Vorschau : Rainbow Six Extraction heißt der Koop-Shooter also, den Ubisoft vor zwei Jahren zunächst als Rainbow Six Quarantine angekündigt hatte und mit dem sich Rainbow Six noch stärker von seinen Wurzeln entfernt als es das mit Siege schon tat. Zumindest erzählerisch könnte Extraction jedenfalls nicht weiter von der bodenständigen Terrorismusbekämpfung entfernt, wenn bis zu drei Spieler gegen eine offenbar außerirdische Bedrohung ins Feld ziehen.