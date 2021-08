Rainbow Six Extraction: Der Koop-Shooter im Übersichtstrailer

Ubisoft hat einen "Gameplay-Übersichtstrailer" zu Rainbow Six Extraction ab 69,98€ bei vorbestellen ) veröffentlicht, der einen wesentlich besseren Einblick in den Koop-Shooter als die vorherige Spielpräsentation bei Ubisoft Forward (Juni 2021) offeriert.Der Publisher verspricht: "18 Elite-Operators, 12 sich ständig weiterentwickelnde Karten, 25 Gadgets, 13 Gegner-Archetypen, ein einzigartiges Fortschrittssystem, eine brandneue Geschichte, vollständiges Cross-Play, kostenlose Post-Launch-Inhalte und vieles mehr!"Rainbow Six Extraction wird im Januar 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia und PC erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Offizieller GameplayÜbersichtstrailer