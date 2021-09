Rainbow Six Extraction: Wild mutierende Tentakelwesen im Trailer

Das Spiel ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia und PC in Arbeit. Wie die Action in der Praxis ablaufen soll, deutet der World-Trailer des PlayStation Showcase 2021 an - begleitet von den Zeilen des Community Developers Richard Standford im deutschen PlayStation-Blog

"Rainbow-Leiterin Ash hat Rainbow Six Operator, die der Aufgabe am besten gewachsen sind, für ein globales Elite-Team zusammengestellt. Daraus ist REACT entstanden, das Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team. Die als Archaeen bekannten, außerirdischen Parasiten haben vier Schlüsselregionen der Vereinigten Staaten überrannt: New York, San Francisco, Alaska und New Mexico. Euer Ziel ist es, euch in diese Regionen zu begeben, innerhalb der drei kontaminierten Zonen Informationen zu sammeln, die Archaeen zurückzudrängen und euren Trupp sicher wieder zu evakuieren.(...)Allen Spielern auf PlayStation 5 möchten wir versichern, dass wir die unglaublichen, immersiven Features eurer Konsole voll ausnutzen. Bei der Entwicklung von Rainbow Six Extraction für PS5 haben wir uns stark auf drei Säulen konzentriert:Tiefe Immersion und KontrolleDurch das haptische Feedback und die adaptiven Trigger haltet ihr das intensive Erlebnis und die taktische Präzision eines REACT-Operators direkt in euren Händen und könnt sie hautnah spüren.Erlebt das Spiel auf Höchstleistung bei 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde und kompletter HDR-Unterstützung. Wunderschöne Partikeleffekte, glasklare Beleuchtung und Schatten sowie volumetrischer Nebel in HDR lassen euch noch tiefer in die Eindämmungszonen eintauchen.Macht euch bereit für ein reibungsloses Spielerlebnis mit minimalen Ladezeiten zwischen Übergriffen sowie Karten- und Texturen-Streaming mit Unterstützung für die ultraschnelle SSD im Inneren von PlayStation 5.Also … fassen wir zusammenTom Clancy‘s Rainbow Six Extraction erscheint im Januar 2022 und bietet 12 neue, weitläufige Karten, über 90 Waffen und Rainbow-REACT-Geräte, 13 gefährliche Archaeen-Archetypen, 18 „Rainbow Six“-Operator mit tief greifendem, stufenbasiertem Fortschritt, einen „Mit Rang“-Modus und die einzigartige Vermisst-Gameplay-Mechanik, mit der es euch garantiert nie langweilig wird. Außerdem erwarten euch volle Unterstützung für Cross-Play zwischen PlayStation 5 und PlayStation 4 sowie kostenlose Inhalte nach der Veröffentlichung.Rainbow Six Extraction präsentiert euch ein komplett anderes Koop-PvE-Erlebnis mit Rainbow Six. Hier kommt ihr nur durch taktisches Denken und Zusammenarbeit mit eurem Team wieder lebend heraus! Wir sehen uns in der Eindämmungszone!"