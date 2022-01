Rainbow Six: Extraction: Das sind die PC-Systemanforderungen

Low (1080p)

High (1080p)

High (1440p)

Ultra (2160p)

Wenn alles nach Plan verläuft, erscheint der Koop-Shooter Rainbow Six: Extraction in gut zwei Wochen am 20. Januar 2022 sowohl für den PC als auch für Konsolen. Im Vorfeld hat Publisher Ubisoft die finalen Systemanforderungen für die PC-Version verraten, so dass ihr noch ausreichend Zeit habt, um bei Bedarf euren Rechner aufzurüsten.Die Hardware-Specs sind allerdings nicht übertrieben hoch ausgefallen. Die meisten von euch dürften keine großen Probleme damit haben, die Anforderungen zu erfüllen. So benötigt ihr mindestens einen Prozessor auf dem Niveau eines Intel i5-4460, eine Grafikkarte der Kategorie GeForce GTX 960 sowie acht Gigabyte an Arbeitsspeicher. Auf diese Weise könnt ihr Rainbow Six: Extraction mit niedrigen Details in einer 1080p-Auflösung spielen. Hier die vollständige Übersicht:Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200        Nvidia GeForce GTX 960 4 GByte / AMD RX 560 4 GByte8 GByte Arbeitsspeicher85 GByte freier FestplattenplatzIntel i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600        Nvidia GeForce GTX 1660 6 GByte / AMD RX 580 8 GByte        16 GByte Arbeitsspeicher85 GByte freier FestplattenplatzIntel i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600X        Nvidia GeForce RTX 2060 6 GByte / AMD RX 5600CT 6 GByte        16 GByte Arbeitsspeicher      85 GByte freier FestplattenplatzIntel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X        Nvidia GeForce RTX 3080 10 GByte / AMD RX 6800XT 16 GByte        16 GByte Arbeitsspeicher      85 GByte freier FestplattenplatzLetztes aktuelles Video: Kostenloser PostLaunch und Endgame Trailer