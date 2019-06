Gods & Monsters: In dem Open-World-Fantasy-Abenteuer müssen die griechischen Götter gerettet werden - 4Players.de

Screenshot - Gods & Monsters (PC) Screenshot - Gods & Monsters (PC) Screenshot - Gods & Monsters (PC) Screenshot - Gods & Monsters (PC)

Ubisoft hat Gods & Monsters im Rahmen der E3 2019 angekündigt. Das Action-Adventure für Solo-Spieler wird von Ubisoft Quebec entwickelt ( Assassin's Creed Odyssey ) und erscheint weltweit am 25. Februar 2020 auf PC, PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One. Es wird auch via Uplay+ verfügbar sein.In dem Open-World-Fantasy-Abenteuer verkörpern die Spieler Fenyx, einen vergessenen Helden mit dem Ziel die Macht der griechischen Götter wiederherzustellen, nachdem sie von Typhon, dem tödlichsten Wesen der griechischen Mythologie, gestohlen wurde. Die Spieler erkunden die Insel der Gesegneten und kämpfen gegen mythologische Kreaturen, darunter Gorgonen, Harpyien und Zyklopen. Gesegnet mit besonderen Kräften des Olymps kämpft sich Fenyx durch Verliese und muss Prüfungen bestehen, um letztendlich die Götter zu retten."Gods & Monsters ist ein Abenteuer wie aus dem Märchenbuch und bietet eine lebendige offene Welt, die es zu entdecken gilt. Die Spieler wandern frei am Boden oder gleiten in der Luft und nutzen ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten, um diese pulsierende Welt voller Überraschungen, epischer Schlachten, Quests und fantastischer Kreaturen zu erkunden. Die Reise wird genauso herausfordernd und lohnend sein wie das Ziel selbst. Die Spieler werden zu den Helden, die sie schon immer sein sollten", schreibt der Publisher."In den letzten 10 Jahren durfte ich Teil eines unglaublichen Teams sein, das die Grenzen von Assassin's Creed erweitert hat, um historische Epochen aus einem einzigartigen Blickwinkel zu betrachten. Aber unsere Vorstellungskraft war schon immer an die Realität der Geschichtsbücher gebunden. Durch unsere Arbeit an Assassin's Creed Odyssey in den letzten vier Jahren haben wir uns auf einen weiteren Aspekt unserer Geschichte konzentriert: die Mythologie. Mit Gods & Monsters, werden die Geschichten, die wir alle lieben und so gut kennen, zu einer Realität, die es zu erforschen gilt wie nie zuvor", sagt Marc-Alexis Côté, Senior Producer bei Ubisoft Quebec.