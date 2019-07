Gods & Monsters: Mehr Infos zu Ubisofts Open-World-Abstecher in die griechische Mythologie - 4Players.de

Nach der ersten, kurzen Enthüllung von Gods & Monsters auf der E3 ist Ubisoft Quebec jetzt dazu bereit, ein paar mehr Details zu ihrem Titel zu verraten. Wie PC Gamer schreibt, haben Creative Director Jonathan Dumont und Senior Producer Marc-Alexis Côté das Projekt in einem Interview auf dem offiziellen Blog von Ubisoft etwas näher vorgestellt. Im Kern soll es sich bei Gods & Monsters um ein Actionspiel in einer offenen Welt mit Fantasy-Setting handeln. Dabei wird es thematisch aber längst nicht so ernst zugehen wie bei einem Assassin's Creed, sondern man will bewusst einen etwas lockeren Ton anschlagen.Als Erzähler fungiert z.B. der griechische Poet Homer, der seinen Enkeln von seinen Abenteuern berichtet, dabei aber ständig von ihnen unterbrochen und mit Zwischenfragen bombardiert werden soll. Die Hauptfigur hört auf den Namen Fenyx und soll sich komplett anpassen lassen - angefangen beim Erscheinungsbild über Panzerungen bis hin zu Charakterwerten. Das Skill-System umfasst dabei nicht nur Fähigkeiten für den Kampf, sondern ist auch für die Plattform-Einlagen von Bedeutung. Als Beispiel führt Dumont den Kampf gegen einen Zyklopen an, in dem man erst per Doppelsprung dessen Auge für einen Angriff erreichen muss, bevor man den erblindeten Gegner anschließend am Boden weiter bekämpft. Auch bekommt man Zugriff auf magische Ausrüstung wie etwa die "Flitzer-Stiefel" von Hermes, mit denen man Zugang zu neuen Arealen erhält.Alleine die Tatsache, dass es einen Doppelsprung bei der Spielmechanik gibt, spricht bereits dafür, dass Hüpfeinlagen hier einen etwas größeren Stellenwert haben könnten. Darüber hinaus ist auch von einem System die Rede, bei dem Ressourcen und Ausdauer managen muss. Das große Ziel besteht darin, die Götter des Olymps zu befreien, die von Typhon geschnappt wurden.Zwar ist noch unklar, in welcher Größendimension das Spiel bei Ubisoft Quebec entwickelt wird, aber zumindest gibt es mit dem 25. Februar 2020 bereits einen Releasetermin für Gods & Monsters. Als Plattformen werden PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch und Stadia genannt.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer