Immortals Fenyx Rising: Zeitbegrenzte Demo auf Stadia und Story-Trailer

Eine zeitlich begrenzte Demo von Immortals Fenyx Rising ab 58,19€ bei vorbestellen ) ist auf Stadia veröffentlicht worden. Bis zum 29. Oktober 2020 können sich interessierte Spieler auf die "Goldene Insel" begeben und die Region der Göttin Aphrodite erkunden. Die Demo kann laut Publisher sofort und "mit nur einem Klick" ( zur Stadia-Website ) gestartet werden - ein Google-Account ist erforderlich.Darüber hinaus ist der folgende Story-Trailer veröffentlicht worden. Immortals Fenyx Rising (ehemals Gods & Monsters) wird am 3. Dezember 2020 für PC (Epic Games Store, Uplay), PS4, PS5, Stadia, Switch, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Die Standard Edition wird 59,99 Euro kosten. Eine Gold Edition für 99,99 Euro (außer für Switch) mit einem Season Pass "mit nicht näher benannten Inhalten" und zusätzlichen digitalen Inhalten ist geplant.Ubisoft: "Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Fenyx, einen mit Flügeln ausgestatteten Halbgott auf der Mission, die griechischen Götter und ihre Heimat vor einem dunklen Fluch zu retten. Spieler erlernen die legendären Kräfte der Götter, müssen heroische Prüfungen überwinden und sich mächtigen mythologischen Bestien stellen, um sich letztendlich Typhon, dem tödlichsten Titanen der griechischen Mythologie, entgegenzustellen. (...) Es bietet dynamische Action, rasante Luft- und Nahkämpfe und Geschichten, die von der griechischen Mythologie inspiriert sind. Spieler treten gegen riesige Kreaturen wie Zyklopen, Minotauren und die Medusa an. Mit Hilfe des Schwertes des Achilles, dem Bogen von Odysseus und den Flügeln des Daidalos werden sich die Spieler in die Lüfte erheben und sich Kreaturen entgegenstellen. Zusätzlich zu den Kämpfen werden Logik und Strategie durch Rätsel auf die Probe gestellt, von kleinen Umgebungsrätseln bis hin zu den (...) Kammern des Tartaros."