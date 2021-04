Immortals Fenyx Rising: Entwickler erhoffen sich Weiterführung als Serie

Mit dem Action-Adventure Immortals Fenyx Rising ( ab 32,39€ bei kaufen ) hat Ubisoft im vergangenen Jahr abseits üblicher Fortsetzungen seiner bekannten Marken wie Assassin's Creed, Just Dance & Co den Schritt in eine neue Spielwelt gewagt. Und geht es nach den Entwicklern im Studio Quebec, soll es nicht bei einer Eintagsfliege bleiben: Im Gespräch mit Nintendo Everything merkt Associate Director Julien Galloudec an, dass man im Team die Hoffnung hat, mit Fenyx Rising den Grundstein für eine neue Ubisoft-IP gelegt zu haben, die in der Zukunft fortgesetzt werden soll.Derzeit arbeitet man an einem weiteren DLC, hofft aber, sich in Zukunft weiter daran versuchen zu dürfen, Immortals als Reihe zu etablieren."Wir können das Universum mit neuen Charakteren, neuen Schauplätzen und neuen Geschichten erweitern. Dabei befinden wir uns gerade mittendrin und stellen sicher, dass das Spiel großartig ist und wir einen großartigen DLC bekommen. Danach liegt alles in den Händen der Spieler und wir hoffen, dass es jeder ausprobiert und mag. Und natürlich hoffen wir, dass uns die Spieler die Gelegenheit geben, mit der Franchise noch weiter zu gehen", so Galloudec.Mit "A New God" und "Myths of the Eastern Realm" sind bereits zwei der drei geplanten DLC-Erweiterungen für Immortals Fenyx Rising erhältlich. "The Lost Gods" soll in Kürze folgen.Letztes aktuelles Video: VideoTest