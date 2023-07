Immortals Fenyx Rising: Ubisoft stellt Entwicklung an Open World-Nachfolger ein

Immortals Fenyx Rising: Kein erneuter Kaffeeklatsch für Zeus und Prometheus

Als Ubisoft 2020veröffentlichte, sprachen viele Spieler von einer seelenlosen-Kopie. Doch abseits des breit kritisierten Humors stieß der Ausflug ins mystische Griechenland letztendlich auf viel Applaus. Auch in unserem Test zu Immortals Fenyx Rising konnte der Titel von Ubisofts erprobten Open World-Entwicklern punkten und damals eine Gold-Wertung einfahren. Für ein Sequel hat der Erfolg offenbar trotzdem nicht gereicht: Ein sich eigentlich in Arbeit befindlichersoll nun noch während der Entwicklungworden sein.Wie die Kollegen von VGC berichten, ließen mehrere Entwicklerquellen verlauten, dass man bei Ubisoft Quebec mit den Arbeiten an einem Nachfolger zu Immortals Fenyx Rising bereits begonnen habe, dieden Plan nun aber im Keim erstickt habe. Grund dafür seien „wahrgenommene Herausforderungen beim Etablieren der Marke“, was sich unter Umständen mit zu geringer Abgrenzung von der Konkurrenz durch Nintendo übersetzen lässt.Wie Branchen-Insider Jeff Grubb letztes Jahr verriet, handelt es sich bei dem Projekt nicht direkt um ein Sequel, sondern eher um ein, das sich statt griechischer diehätte vornehmen sollen. Erneut habe man dabei auf einen göttlichen Erzähler und eine comic-hafte Optik setzen, sich aber stärker von Breath of the Wild distanzieren wollen.Falls Grubbs Informationen gestimmt haben und man bei Ubisoft Quebec nicht gerade zwei Spiele zum Immortals Fenyx Rising-Franchise in der Pipeline hatte, dann dürfte das Hawaii-Spin-Off wohl der eingestampfte Titel sein. Enttäuschend für diejenigen, die die offene Welt des beliebten Reiseziels erkunden wollten.dafür bietet allerdings das bald erscheinende, wo ihr mit rasenden Reifen über die Insel pflügen könnt und das