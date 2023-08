Immortals Fenyx Rising: Nachfolger hätte Mischung aus Wind Waker und Elden Ring sein können

Immortals Fenix Rising: Nachfolger sollte von Wind Waker und Elden Ring inspiriert sein

Dass Ubisoft eine geplante Fortsetzung zugecancelt hat, wurde unlängst bekannt. Umso überraschender ist es, welch ambitioniertes Projekt dort scheinbar dahintersteckte.Der Nachfolger mit dem Arbeitstitel Oxygen sollte einehaben und sich nicht nur dadurch von Open-World-RPG im Comic-Look absetzen. Geplant war scheinbar, ein eigenständiges Abenteuer statt eines direkten Sequels zu erschaffen.Während Immortals Fenix Rising deutliche Parallelen zusowie durch das Setting im antiken Griechenland zum ebenfalls von Ubisoft entwickeltenaufgewiesen hatte, wurden die Entwickler für „Immortals 2“ von anderen Games inspiriert – und auch hier spielte die Zelda-Reihe eine Rolle. Aufgrund des geplanten Settings in der exotischen Inselwelt Polynesiens lag eine Erkundung à lanahe, auch eine „zentrale Inspiration“ durch „Game of the Year 2022“-Gewinnerwird erwähnt Während die erzählerischen Elemente durch einen Off-Sprecher – die bei Immortals: Fenix Rising aufgrund des platten Humors bei vielen Spielern nicht gut ankamen – weggelassen werden sollten, hätte sich das Gameplay mehr auf Rätselelemente und den Einfluss von Entscheidungen auf das Spiel konzentriert.Aufseiten von Ubisoft schien dieses Projekt nun doch zu ambitioniert, als dass man es als ein wichtiges neuen Franchise etablieren könnte. Man wolle sich mehr auf bereits bestehende und erfolgreiche Reihen wieoderkonzentrieren. Vielleicht kommen die Pläne und Ideen für den Immortals-Nachfolger ja für ein zukünftiges Projekt auf den Tisch, denn uninteressant klingen sie nicht.Das nächste Assassinen-Abenteuer,, steht ab 12. Oktober in den Läden und ist für PayStation 4 und 5, Xbox Series X|S und One sowie PC verfügbar.