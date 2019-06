Roller Champions: Teambasiertes Free-to-play-Sportspiel für PC; E3-Demo verfügbar - 4Players.de

"Schnell und spaßig: Roller Champions ist ein neues Sportspiel auf Rollen im Team-PvP-Modus, das von Ubisoft Montreal in Zusammenarbeit mit Ubisoft Winnipeg und Ubisoft Pune entwickelt wurde. Zwei Teams mit jeweils drei Spielern treten in Arenen gegeneinander an. Sie werden vom Publikum angefeuert, während sie um den Ballbesitz kämpfen, ihn an ihre Team-Mitglieder weiterspielen, ihre Gegner tackeln und ihnen im richtigen Augenblick ausweichen, um Tore zu erzielen.

Gnadenlose Teamplayer gesucht: Auf dem Weg zum Roller Champion ist es wichtig im Team zu agieren, denn die Konkurrenz schläft nicht. Roller Champion kombiniert Spaß und Kooperation mit kompetitiver Action. Drei Spieler müssen sich zusammenschließen und Geschwindigkeit, Verstand, Angriffe und Ausweichmanöver einsetzen, um als erstes Team die Runde zu meistern und fünf Punkte zu erzielen.

Zu Ruhm und Ehre rollen: Je mehr Erfahrung die Spieler sammeln, desto mehr Zuschauer bekommen sie. Ziel ist es, eine komplette Arena zu füllen. Ist eine Arena ausverkauft, können Spieler in einer größeren Arena antreten. Sie können Anpassungsgegenstände wie neue Ausrüstung, Fanjubel und Animationen freischalten und in den Bestenlisten von Roller Champions aufsteigen."

Screenshot - Roller Champions (PC) Screenshot - Roller Champions (PC) Screenshot - Roller Champions (PC) Screenshot - Roller Champions (PC)

Ubisoft hat (wenig überraschend) Roller Champions auf der E3-Pressekonferenz angekündigt. Das teambasierte Sportspiel, in dem sich Spieler ihren Weg durch Arenen bahnen, ihren Gegnern ausweichen und so viele Punkte wie möglich erzielen müssen, ist ein Free-to-play-Titel für PC. Zwei Teams mit jeweils drei Spielern treten in Arenen gegeneinander an. Die Roller-Champions-E3-Demo kann bis zum 14. Juni um 15 Uhr bei Uplay heruntergeladen und gespielt werden. Roller Champions wird Anfang 2020 veröffentlicht.Features (laut Hersteller):