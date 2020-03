Roller Champions: Closed Alpha des Free-to-play-Sportspiels auf PC steht an, weitere Systeme bestätigt

Aktualisierung vom 6. März 2020, 08:56 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 4. März 2020, 19:45 Uhr:

"Charakteranpassung: Spieler können bei der Charaktererstellung zwischen 70 Objekten wählen, darunter Handschuhe, Rollen, Kleidung, Helme und Frisuren.

Neue Arena: Girlanden, Erhöhungen und andere Elemente der Umgebung schaffen eine verbesserte Steuerung und ein besseres Spielerlebnis. Dazu erhalten Spieler die Möglichkeit, auf der größten und erstaunlichsten Arena zu spielen. Chichén Itzá.

Neue Moves: Spieler können neue aufregende Moves ausprobieren. Dazu gehören der extended tackle, der air tackle, sowie neue Team-Moves, wie der grapple boost, grapple double jump und der grapple double pump."

Inzwischen hat Ubisoft bestätigt, dass im Lauf des Jahres auch Umsetzungen von Roller Champions für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Mobile erscheinen sollen.Die "Closed Alpha" von Roller Champions , dem teambasierten Free-to-play-Sportspiel von Ubisoft, beginnt am 11. März ab 17 Uhr und läuft bis zum 23. März bis 21 Uhr auf Uplay für Windows PC (Preload: ab dem 9. März um 17 Uhr). Teilnehmer am geschlossenen Alphatest erhalten ein Ingame-Outfit als Belohnung. Interessierte Spieler können sich hier registrieren.Roller Champions ist ein Sportspiel, das rasante Team-gegen-Team-Momente auf Rollschuhen verspricht, welches von Ubisoft Montreal in Zusammenarbeit mit Ubisoft Winnipeg und Ubisoft Pune entwickelt wird. Zwei Teams mit jeweils drei Spielern treten in Arenen gegeneinander an. Die Spieler bahnen sich auf Rollerskates ihren Weg durch Arenen, während sie ihren Gegnern ausweichen und um den Ballbesitz kämpfen.Das Spiel soll im Laufe des Jahres erscheinen. Laut Gematsu sind Umsetzungen für PlayStation 4, Switch, Xbox One und mobile Endgeräte geplant.Die Closed Alpha bietet den Spielern u.a.:"Die Closed Alpha steht Spielern weltweit und jederzeit zur Verfügung, vorbehaltlich der Verfügbarkeit, technischer und/oder anderer Einschränkungen. Mit Ausnahmen von China, Korea und Japan, wo diese aktuelle Testphase nicht zur Verfügung stehen wird."Letztes aktuelles Video: Closed Alpha Gameplay Trailer