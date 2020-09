Roller Champions: Futuristisches Sportspiel erscheint Anfang 2021

Das futuristische Sportspiel Roller Champions, das gewisse Parallelen zu Motorball aus dem Science-Fiction-Film Alita: Battle Angel aufweist und im letzten Jahr auf der E3 angekündigt wurde, soll Anfang 2021 erscheinen. Das haben Ubisoft und das Entwicklerteam von Ubisoft Montreal nach Angaben von Gematsu verkündet.Erscheinen soll der Titel für PC, PS4, Xbox One, Switch und Mobilgeräte als Free-to-play. Im Rahmen der Bluepoint Initiative will man ab Oktober regelmäßige Einblicke in die Entwicklung gewähren und auch die Community einbinden. Zuletzt konnte man sich im Rahmen eines geschlossenen Alpha-Tests zwischen dem 17. und 23. März selbst einen Eindruck vom rasanten Spielablauf machen, in dem neben eigenen Fähigkeiten auch Teamwork der Schlüssel zum Erfolg ist.Letztes aktuelles Video: Blueprint Initiative Announcement