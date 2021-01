Roller Champions: Geschlossene Beta im Februar

Ubisoft hat für Europa eine geschlossene Beta zum kommenden Future-Sportspiel Roller Champions angekündigt, das gewisse Ähnlichkeiten zu den Motorball-Duellen im Kinofilm Alita: Battle Angel aufweist. In Europa startet die Probephase am 17.02.21 18:00 Uhr (MEZ) und wird bis 01.03.21 22:00 Uhr (MEZ) andauern. Anmeldungen für die Teilnahme erfolgen über die offizielle Webseite von Ubisoft. Gespielt wird neben dem PC auch auf PS4 und Xbox One inklusive Crossplay-Unterstützung.Aus den Spielszenen im jüngst veröffentlichten Beta-Trailer geht hervor, dass es neben den sportlichen Auseinandersetzungen in den ovalen Stadien-Arenen auch einen Skaterpark geben wird.Letztes aktuelles Video: Closed Beta Gameplay Trailer