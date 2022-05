Roller Champions: Roller-Derby-Sportspiel für PC, Xbox- und PlayStation-Konsolen erschienen

Einen Überblick über die flotten Roller-Derby-Duelle zeigt der folgende "Game Overview"- und der "Cinematic"-Trailer. Die Version für Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Das neuste Sportspiel aus dem Hause Ubisoft Roller Champions steht auf Free-to-Play-Basis für PC, PS5, PS4, XBS und Xbox One zum Download bereit.In Roller Champions liefern sich Spieler in 3v3-Kämpfen flotte Duelle auf Inline-Skates. In einer Arena im Jahr 2032 gilt es die Zuschauerschaft mit möglichst geschickten Ausweichmanövern und Tacklings zu begeistern. Schafft man es eine komplette Runde ohne Unterbrechung in der Arena zu drehen, öffnet man das Tor, um mit einem Ball zu punkten. Das Team, das als erstes in sieben Minuten fünf Punkte erzielt, gewinnt.