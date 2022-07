Roller Champions: Hat es sich schon ausgerollt? Ubisoft bezieht Stellung

Ubisoft dementiert die Gerüchte





Seit Tagen kursierende Gerüchte über ein frühes Aus für die Roller-Derby-Action Roller Champions drängen Publisher Ubisoft zu einer Stellungnahme. Der Publisher meint: Stimmt gar nicht!Müssen Fans des Spiels die Rollschuhe schon bald an den Nagel hängen? Dies behauptete vor wenigen Tagen der Spielejournalist Jeff Grubb in der 118. Episode des Xbox Era Podcasts . So sollte laut Grubbs "breaking news" der erst am 25. Mai auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch erschienene Free-to-play-Titel schon nach der dritten Season eingestellt werden.Nun richtet sich Ubisoft über den offiziellen Twitter-Account von Roller Champions an die Spieler: Roller Champions wird nicht abgesetzt, sondern weiterhin von Ubisoft unterstützt. Damit reiht sich das Sportspiel doch nicht in die Liste der kürzlich von Ubisoft abgesägten Titel ein. Wie wir letzte Woche berichtet haben , zog der Publisher aufgrund von Einsparungs-Maßnahmen bei vier in Entwicklung befindlichen Titeln den Stecker, darunter ein neuer Teil der Ghost-Recon-Serie.Das Team hinter Roller Champions möchte das Feedback der Community ernst nehmen und derzeit vorherrschende Probleme lösen, bevor eine neue Season veröffentlicht wird. Daher soll die Disco-Fever-Season verlängert werden. Die Spielerschaft kann also länger unter der Discokugel skaten und sich, wie der Publisher betont, auf "weitere spannende Content-Updates" freuen. Wann genau die folgen sollen und welche Probleme neben der fehlenden Cross-Invite-Funktion konkret behoben werden, verrät die aktuelle Stellungnahme nicht.