Creature In The Well: "Pinbrawler" startet am 6. September für PC, Xbox One und Switch - 4Players.de

Im Rahmen der Indie World von Nintendo wurde auch der Termin von Creature in the Well bekannt gegeben. Der so genannte "Pinbrawler" von Flight School Studio erscheint am 6. September für PC, Xbox One und Switch; der Preis liegt bei etwa 15 Dollar. Der skurrile Mix, in dem Schwertkampf- und Flipper-Mechaniken aufeinander treffen, hinterließ bei Jan in der Vorschau bereits einen guten Eindruck:"Schön, dass Microsoft Indie-Entwicklern schon vor der Messe viel Platz einräumt, denn Creature in the Well hat mir sogar noch eine ganze Ecke besser gefallen als Tunika. Vor allem das glühende Artdesign hat es mir richtig angetan. Die ungewöhnliche Mechanik-Mischung aus indirektem Kampf mit abprallenden Flipper-Projektilen natürlich sowieso. Mitunter gestaltete sich das „Bolzen“ zwar noch etwas träge und unübersichtlich, davon abgesehen war der Ausflug in die monströse Tiefe voller antiker Maschinen aber überaus faszinierend! Schade, dass ich nicht schon auf dem Rückflug nach der E3 eine Version auf meiner Switch spielen kann."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer