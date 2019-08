Final Fantasy 8: Remastered: Neuauflage des Rollenspiels erscheint bereits Anfang September - 4Players.de

Verbesserte Grafik: Mehrere Charaktere, Feinde, GF und Objekte wurden verfeinert, um besser als je zuvor auszusehen.

Kampf-Assistent: Aktiviert diesen Booster, um die HP- und ATB-Balken zu maximieren - und löst jederzeit Limit Breaks aus. Ihr verliert alle HP, wenn ihr von einem kritischen Angriff getroffen werdet, der mehr Schaden verursacht als eure HP, oder von tödlichem Schaden.

Keine Zufallskämpfe: Möchtet ihr ohne Angst vor Angriffen erkunden? Aktiviert diese Option, um zufällige Kämpfe auszuschalten. Event-Kämpfe müssen auch weiterhin ausgetragen werden, um die Geschichte voranzutreiben.

3x Geschwindigkeitssteigerung: Beschleunigt die Zeit um den Faktor drei - perfekt, wenn ihr durch einfache Kämpfe rasen wollt oder es eilig habt. Diese Funktion gilt nicht für bestimmte Szenen, einschließlich Filme."



Square Enix wird Final Fantasy 8: Remastered bereits am 3. September 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC veröffentlichen, wie der Publisher via PlayStation Blog und neuem Video mitteilt:Letztes aktuelles Video: Termin-TrailerVorbestellungen via PlayStation Store Microsoft Store und Steam sind bereits für 19,99 Euro möglich. Nintendos eShop dürfte in Kürze folgen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Final Fantasy VIII Remastered erzählt eine epische und emotionale Geschichte über Krieg und Liebe. Die militarisierte Nation Galbadien hat sich mit der Zauberin Edea zusammengeschlossen, um die Welteroberung zu erreichen. Inmitten des Konflikts begeben sich Squall Leonhart und eine Gruppe von Mitschülern der Söldnertruppe des Balamb Garden, SeeD, in den Konflikt.Zusammen mit seinen Freunden begleitet Squall Rinoa Heartilly, ein Mitglied einer Widerstandsgruppe, auf ein Abenteuer, das das Schicksal ihrer Welt in der Schwebe hält.Diese Remastered Edition des Spiels erweitert das ursprüngliche Abenteuer mit einigen coolen neuen Features: