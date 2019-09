Final Fantasy 8: Remastered: Überarbeitete Neuauflage des Rollenspiels erscheint heute - 4Players.de

"Kampfhilfe: Die Option, LP und ATB stets auf dem Maximum zu halten und Spezial-Techniken jederzeit einsetzen zu können.

Square Enix veröffentlicht heute Final Fantasy 8: Remastered auf PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PSN ), Switch ( eShop ) und Xbox One ( MS Store ) für 19,99 Euro. Die überarbeitete Version des Rollenspiels bietet optimierte Grafik (bessere Charaktermodelle und Objekte), eine Option für höhere Spielgeschwindigkeit (Triple-Speed-Option), ausschaltbare Zufallsbegegnungen und optionale Hilfestellungen für die Kämpfe.Die Remastered-Version enthält folgende Verbesserungen:Spielbeschreibung des Herstellers: "Final Fantasy VIII Remastered erzählt eine epische und emotionale Geschichte über Krieg und Liebe. Die militarisierte Nation Galbadien hat sich mit der Zauberin Edea zusammengeschlossen, um die Welteroberung zu erreichen. Inmitten des Konflikts begeben sich Squall Leonhart und eine Gruppe von Mitschülern der Söldnertruppe des Balamb Garden, SeeD, in den Konflikt. Zusammen mit seinen Freunden begleitet Squall Rinoa Heartilly, ein Mitglied einer Widerstandsgruppe, auf ein Abenteuer, das das Schicksal ihrer Welt in der Schwebe hält."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer