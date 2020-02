Outriders: Videos zeigen Klassen, Rollenspiel-Elemente, Szenario, Gegenstände und Spielszenen

Nach der offiziellen Vorstellung von Outriders haben People Can Fly und Square Enix mehrere Video zu dem Koop-Shooter veröffentlicht. Das erste Video zeigt die Erstellung des eigenen Outriders und die vier verfügbaren Klassen, die über eigene Fähigkeiten und Kampfstile verfügen. Im zweiten Clip gehen die Entwickler stärker auf die Rollenspiel-Elemente, die Ausrüstungsgegenstände und die Beute ein. Das dritte Video gibt einen Kurzüberblick über die Sci-Fi-Spielwelt.Outriders ist eine Mischung aus Rollenspiel und Shooter für bis zu drei Spieler in einem düsteren Sci-Fi-Universum. Das schwer an Destiny, The Division, Gears und Remnant from the Ashes erinnernde Spiel haben wir ausführlich angespielt ( zur Vorschau zur Video-Vorschau ). Outriders erscheint Ende 2020 auf PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X. Einen Überblick über das Spielgeschehen geben die Entwickler in der sechs Minuten langen "Gameplay-Präsentation".Letztes aktuelles Video: Spiel-Präsentation