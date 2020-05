Outriders: Spielszenen aus der "First City" und Details über das Weltstufensystem

Square Enix hat im ersten Outriders -Broadcast neues Video-Material aus dem "RPG-Shooter" von People Can Fly gezeigt. Die Entwickler sprechen über das Drop-in-Koop-System sowie die Anpassungsmöglichkeiten der Benutzeroberfläche und zeigen Spielszenen aus der "First City", neue Fähigkeiten des Pyromanten und weitere Kreaturen. Auch Details über das Weltstufensystem (dynamischer Schwierigkeitsgrad) werden verraten."Wir entwickeln das Spiel, das wir immer spielen wollten. Wir alle bei PCF sind Gamer und lieben Shooter. Shooter sind Teil unserer DNA und wir entwickeln sie seit Jahrzehnten. Genau so lieben wir aber auch Rollenspiele", sagt Bartek Kmita, Creative Director von Outriders bei People Can Fly. "Wir wollten immer ein RPG mit Tiefgang spielen, mit einer epischen Story und der Flexibilität, viele interessante Charaktere zusammenzustellen, doch gleichzeitig wollten wir ein Fähigkeiten-basiertes, intensives sowie herausforderndes Echtzeit-Kampfsystem in unserem RPG. Für uns ist ein Traum wahr geworden, als sich die Gelegenheit ergab, genau das selbst zu verwirklichen."Letztes aktuelles Video: Broadcast 1 - Gameplay in First CityOutriders ist eine Mischung aus Rollenspiel und Shooter für bis zu drei Spieler in einem düsteren Sci-Fi-Universum. Das schwer an Destiny, The Division, Gears und Remnant from the Ashes erinnernde Spiel haben wir ausführlich angespielt ( zur Vorschau zur Video-Vorschau ). Outriders erscheint Ende 2020 auf PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X.