Outriders: Keine Lootboxen oder Mikrotransaktionen für den kooperativen Sci-Fi-Shooter

Der kooperative Sci-Fi-Shooter Outriders soll weder Lootboxen noch Mikrotransaktionen enthalten. Das hat Robbi Palmer, Community Manager bei People Can Fly, im Rahmen einer Videoübertragung mit anschließender Fragerunde versichert, über die Game Skinny berichtet hat. Allerdings hat man eingeräumt, dass Outriders eine permanente Online-Verbindung zum Spielen erfordern wird.Zuvor stellte bereits Creative Director Bartosz Kmita gegenüber IGN klar, was er von Lootbox-Mechaniken & Co hält. "Die schlechten Dinge, die manchmal mit Games-as-a-Service verknüpft sind, wie etwa Lootboxen und Pay-to-win-Mechaniken - da sind wir dagegen. Also nutzen wir sie überhaupt gar nicht in unserem Spiel."Letztes aktuelles Video: Broadcast 1 - Gameplay in First City