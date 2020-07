Outriders: Video über Reisemechanismen und Kampagnenstruktur des Sci-Fi-Shooters

Square Enix und People Can Fly haben ein neues Video zu Outriders veröffentlicht, in dem Reisemechanismen und Kampagnenstruktur des Sci-Fi-Shooters (zur Vorschau ) näher vorgestellt werden:Letztes aktuelles Video: Reise und StrukturDazu heißt es vom Hersteller: "Das Video bietet einen detaillierten Blick auf die Kampagne, die Nebenmissionen, die Begleiter und das Reisesystem von OUTRIDERS. Außerdem enthüllt das Video mehrere neue Umgebungen und Gegnertypen.OUTRIDERS ist ein gigantisch großes Spiel - nicht nur, was den Umfang angeht, sondern auch hinsichtlich der Entfernungen, die im Laufe der düsteren Sci-Fi-Story des Spiels zurückgelegt werden. Die Kampagne schickt Spieler auf eine epische Reise über Enoch, eine exotische, feindselige Welt. Diese hat mysteriöserweise eine extrem schnelle Evolution durchlaufen, deren Ziel es zu sein scheint, die Menschheit auszulöschen."Außerdem wurde bekannt gegeben, dass der Emmy-Preisträger und dreifache BAFTA-Nominierte Inon Zur den Soundtrack zu Outriders komponiert hat: "Für einen Komponisten ist es immer sehr spannend, an der Erschaffung neuer Welten und am Erzählen neuer Geschichten mitwirken zu können. Ich freue mich darum, dass ich die Musik für das epische Sci-Fi-Actionspiel OUTRIDERS von People Can Fly und Square Enix komponieren durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht, orchestrale Aufnahmen mit einem futuristischen Musikdesign für dieses action- und spannungsgeladene Sci-Fi-Abenteuer zu kombinieren, und ich kann es kaum erwarten, den Spielern meine Musik zu präsentieren", so Inon Zur.Outriders soll Ende 2020 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox One X erscheinen.