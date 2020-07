Outriders: Neue Umgebungen und Storydetails im Video sowie Stadia-Ankündigung des Sci-Fi-Shooters

Square Enix und People Can Fly haben auf der gestrigen Stadia Connect nicht nur eine Umsetzung von Outriders für Google Stadia angekündigt (wir berichteten ), sondern auch ein neues Video veröffentlicht, das einen Einblick in die Story und die Reise von den Ruinen der alten Welt hinein ins Unbekannte gewähren soll:Letztes aktuelles Video: Die Reise ins UnbekannteDazu heißt es vom Publihser: "OUTRIDERS spielt als Koop-Shooter in einer völlig neuen, düsteren Sci-Fi-Welt und ist ein wahrer Genre-Hybrid, der den Tiefgang und die Erzählkunst eines RPGs mit schnellen Feuergefechten sowie unglaublichen Kräften vereint. Spieler werden zu einem Outrider, einem Pionier aus einer vergessenen Vergangenheit, der mit zerstörerischen Kräften wiedergeboren wird. OUTRIDERS ermöglicht es Spielern, ihren individuellen Spielstil zu finden, ihre Kräfte verbessern und verheerende Waffen sowie Ausrüstungsteile zu sammeln, während sie sich auf eine epischen Reise begeben, bei der es ums Überleben geht.""Ich freue mich sehr, bekannt geben zu dürfen, dass OUTRIDERS für Google Stadia verfügbar sein wird", so Sebastian Wojchiechowski, CEO und Studio Head bei People Can Fly. "Eines der zentralen Konzepte von OUTRIDERS besteht darin, dass es auf beliebige Art und Weise gespielt werden kann - mit einem Charakterfortschrittssystem, das eine noch nie dagewesene Kreativität und Flexibilität zulässt. Dank der vielversprechenden und innovativen Cloud-Technologie von Google Stadia kann jeder OUTRIDERS überall ganz nach seinen Wünschen spielen."Der kooperative Sci-Fi-Shooter (zur Vorschau ) soll Ende 2020 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox One X sowie 2021 für Google Stadia erscheinen.