Outriders: Koop-Shooter auf Februar 2021 verschoben

Die jüngsten Hinweise haben sich bestätigt. Die Veröffentlichung von Outriders ist auf das nächste Jahr verschoben worden. Der kooperativ spielbare Sci-Fi-Shooter von People Can Fly und Square Enix wird erst am 2. Februar 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Die Stadia-Umsetzung folgt später.Outriders wird Crossplay-Funktionalität bieten, sodass Spieler auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC sowie Stadia plattformunabhängig miteinander im Koop spielen können. Spieler, die Outriders für die derzeit aktuelle Konsolengeneration erwerben, können kostenlos von PlayStation 4 auf PlayStation 5 upgraden (Upgrade der Disc-Version benötigt PS5-System mit Disc-Laufwerk). Xbox-Spieler können mit Smart Delivery kostenlos von Xbox One auf Xbox Series X/S umsteigen."Wir freuen uns sehr, dass wir uneingeschränktes Crossplay sowie ein kostenloses Next-Gen-Upgrade für Spieler von Outriders anbieten können. Der Vorteil liegt darin, dass Spieler, die sich zu einem späteren Zeitpunkt für die PS5 oder Xbox Series X/S entscheiden, nicht so lange warten müssen. Wer Outriders für die derzeit aktuelle Konsolenversion kauft, erhält die Next-Gen-Version kostenlos", so Jon Brooke, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios."Wir benötigen noch etwas Zeit, um den Spielern von Outriders eine optimale Erfahrung zu bieten. Außerdem integrieren wir neue Features wie zum Beispiel Crossplay, das dafür sorgt, dass der Titel von Spielern auf allen Plattformen gemeinsam gespielt werden kann", fügt Lee Singleton hinzu, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios.Letztes aktuelles Video: TerminTrailerSquare Enix: "Outriders spielt als Koop-Shooter in einer völlig neuen, düsteren Sci-Fi-Welt und ist ein wahrer Genre-Hybrid, der den Tiefgang und die Erzählkunst eines RPGs mit schnellen Feuergefechten sowie unglaublichen Kräften vereint. Spieler werden zu einem Outrider, einem Pionier aus einer vergessenen Vergangenheit, der mit zerstörerischen Kräften wiedergeboren wird. Der Shooter aus dem Hause People Can Fly und Square Enix External Studios ermöglicht es Spielern, ihren individuellen Spielstil zu finden, ihre Kräfte verbessern und verheerende Waffen sowie Ausrüstungsteile zu sammeln, während sie sich auf eine epischen Reise begeben, bei der es ums Überleben geht."