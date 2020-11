Outriders: Expeditionen als Endgame-Inhalte und der Technomant im Detail

Square Enix hat in der vierten Broadcast-Show die "Expeditionen" in Outriders ab 58,19€ bei vorbestellen ) vorgestellt. Diese Endgame-Inhalte warten nach dem Abschluss der Kampagne auf die Spieler des Shooter-Looters. Expeditionen sind eine Reihe "sehr schwieriger" Missionen bezeichnet, durch die man die höchsten Herausforderungsränge erreichen und die beste Ausrüstung des Spiels freischalten kann. Das grundlegende Konzept erinnert schwer an Game-As-A-Service-Titel wie Marvel's Avengers, The Division 2 oder Destiny 2."Expeditionen erweitern die Story der Outriders-Kampagne und bieten die schwierigsten Herausforderungen des Spiels. Sie sollten mit einem Team aus erfahrenen und koordinierten Outriders angegangen werden", so Bartek Kmita, Creative Director bei People Can Fly. "Um erfolgreich zu sein und die höchsten Expeditionsstufen zu erreichen, sind eine starke Ausrüstung und effiziente Charakter-Builds sowie echtes Können und die Beherrschung der jeweiligen Klasse erforderlich."Darüber hinaus wird der Technomant - eine der vier Klassen in Outriders - im folgenden Video ausführlicher vorgestellt. Die Entwickler erläutern, für wen die Klasse geeignet ist und wie die einzigartigen Mechaniken des Technomanten sowie seine aktiven und passiven Fähigkeiten funktionieren.Outriders erscheint am 2. Februar 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC sowie später im Jahr 2021 auch auf Google Stadia.